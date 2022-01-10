В Москве планируют построить более 270 км дорог до 2025 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 270 км дорог планируют построить в Москве до 2025 года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Развитие транспортного каркаса остается приоритетной задачей строительного комплекса Москвы. В ближайшие три года в наших планах возведение 272,7 км дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Главный проект в транспортном строительстве - это возведение хордовых магистралей. Планируется, что они будут полностью готовы в 2022-2023 годах. Хорды свяжут 73 района столицы и улучшат транспортную ситуацию для 11,4 млн москвичей.

"Также продолжится работа по реконструкции МКАД. Специалисты уже обновили 18 транспортных развязок, сейчас перестраиваются еще четыре. Кроме того, в ближайшие годы дорожная сеть будет развиваться в районах ЗИЛа и Мневниковской поймы", - говорится в сообщении.

За 11 лет в Москве построено 1 121,3 км дорог, 274 пешеходных перехода и 331 искусственное сооружение. Благодаря этому протяженность улично-дорожной сети выросла на 20%.