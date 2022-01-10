Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала текущего года сократился почти в три раза. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дирекции словацкого газотранспортного оператора - компании Eustream.

"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась почти в три раза", - отметили в Eustream.

В Словакию 31 декабря, согласно заявке, поступило 83 783 002 куб. м газа, 1 января - 49 502 651 куб. м, 2 января - 35 487 391 куб. м, 3 января - 26 078 940 куб. м, а в последующие дни, с 4 по 9 января включительно, от 27 042 227 куб. м до 27 764 579 куб. м. ежедневно. Заявка на 10 января составила 27 131 315 куб. м.

При этом технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельки-Капушаны, как отметили в Eustream, позволяют прокачивать ежедневно до 184 млн куб. м газа.