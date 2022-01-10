"Транснефть" инвестирует около 1 трлн рублей по программе развития в 2022-2026 годах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Транснефть" планирует инвестировать около 1 трлн рублей в реконструкцию и модернизацию трубопроводов в 2022-2026 годах. Об этом говорится в интервью заместителя вице-президента компании Юрия Мосолова корпоративному журналу "Транснефти" "Трубопроводный транспорт нефти".

"Общий объем финансирования по программе развития с 2022 по 2026 год предусмотрен в размере около 1 трлн рублей, в рамках которой планируется замена 3,8 тыс. км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, строительство и ремонт трехсот резервуаров общей емкостью более 5,4 млн м3", - сказал он.

До 2026 года "Транснефть" построит на узловых нефтеперекачивающих станциях 20 резервуаров общим объемом 670 тыс. куб. м для обеспечения надежности системы магистральных трубопроводов, добавил Мосолов.