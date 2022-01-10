{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новом Уренгое ввели в эксплуатацию обновленную взлетно-посадочную полосу аэропорта

Аэродром аэропорта отвечает современным требованиям безопасности и может принимать самолеты типа Boeing 737 и Ан-124

ТАСС, 10 января. Росавиация по итогам проверки выдала сертификат аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), разрешающий эксплуатировать взлетно-посадочную полосу после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в понедельник.

"По итогу проведения всех работ на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) - укладки асфальтобетона, устройства деформационных швов, нанесения разметки, установки и наладки нового светосигнального оборудования - была подготовлена и передана в Росавиацию для прохождения сертификации вся необходимая документация. Сертификат аэродрома - завершающий документ для ввода в эксплуатация - получен без замечаний в ходе проверки", - говорится в сообщении.

Соответствующий документ подтверждает, что аэродром аэропорта Новый Уренгой соответствует современным требованиям безопасности и может принимать без ограничений пассажирские самолеты типа Boeing 737 и транспортные самолеты типа Ан-124, уточнили в пресс-службе.

В аэропорту Новый Уренгой - крупнейшем в ЯНАО - проходит масштабная реконструкция, включающая строительство нового пассажирского терминала и ремонт аэродрома с усилением взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона. Укладка асфальтобетона на полосе была завершена в сентябре 2021 года, после чего было заменено почти 700 светосигнальных огней. Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
ЦБ составил портрет клиента российского брокера
На фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. рублей, отмечает регулятор
ЦБ составил портрет клиента российского брокера
Читать полностью