В Новом Уренгое ввели в эксплуатацию обновленную взлетно-посадочную полосу аэропорта

ТАСС, 10 января. Росавиация по итогам проверки выдала сертификат аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), разрешающий эксплуатировать взлетно-посадочную полосу после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в понедельник.

"По итогу проведения всех работ на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) - укладки асфальтобетона, устройства деформационных швов, нанесения разметки, установки и наладки нового светосигнального оборудования - была подготовлена и передана в Росавиацию для прохождения сертификации вся необходимая документация. Сертификат аэродрома - завершающий документ для ввода в эксплуатация - получен без замечаний в ходе проверки", - говорится в сообщении.

Соответствующий документ подтверждает, что аэродром аэропорта Новый Уренгой соответствует современным требованиям безопасности и может принимать без ограничений пассажирские самолеты типа Boeing 737 и транспортные самолеты типа Ан-124, уточнили в пресс-службе.

В аэропорту Новый Уренгой - крупнейшем в ЯНАО - проходит масштабная реконструкция, включающая строительство нового пассажирского терминала и ремонт аэродрома с усилением взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона. Укладка асфальтобетона на полосе была завершена в сентябре 2021 года, после чего было заменено почти 700 светосигнальных огней. Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.