ЦБ составил портрет клиента российского брокера

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. На фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. рублей. Такие основные характеристики инвестора выделил Банк России по результатам опроса 29 крупнейших брокеров, которые обслуживают почти всех розничных клиентов.

Исследование показывает, что мужчины более уверены в своих знаниях и в большей степени проявляют интерес к иностранным ценным бумагам по сравнению с женщинами. В первом полугодии 2021 года они активно торговали на рынке, совершали больше маржинальных сделок, но при этом их положительный доход был не выше, чем у женщин.

В целом за этот период более половины клиентов в возрасте старше 30 лет получали прибыль от своих вложений, а молодежь до 20 лет чаще терпела неудачи при инвестировании.

Средний размер портфеля женщин и мужчин сопоставим. Но чем инвесторы старше, тем больше их счет. Такие клиенты увереннее диверсифицируют свой портфель, и к 40-50 годам спектр используемых ими инструментов достигает максимума, отметил регулятор.

На инвестиционные предпочтения влияют и финансовые возможности. Если в небольших портфелях объемом до 10 тыс. рублей в среднем находятся два актива, то наиболее крупные портфели от 100 млн рублей могут насчитывать 18 инструментов. Доля таких состоятельных клиентов невелика - всего 0,05%, они владеют 36,4% совокупных активов, сообщили в ЦБ.