Запсибкомбанк присоединили к БМ-банку

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Процедура присоединения Запсибкомбанка к БМ-банку в рамках группы ВТБ завершена, интеграция проходила с 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ.

"ВТБ успешно завершил юридические процедуры по интеграции Запсибкомбанка. С января 2022 года финансовая организация присоединилась к БМ-банку в рамках группы ВТБ", - отмечается в сообщении.

ВТБ начал интеграцию Запсибкомбанка в 2018 года. За это время были объединены офисная сеть и продуктовая линейка, клиентам предложены современные стандарты обслуживания и технологичные цифровые сервисы, уточнили в ВТБ.

"Клиенты с действующими продуктами Запсибкомбанка получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов БМ-банка. Продукты переоформлять не потребуется, поскольку БМ-банк - универсальный правопреемник Запсибкомбанка", - добавили в пресс-службе. Кроме того, в течение трех месяцев будут действовать прежние реквизиты счетов Запсибкомбанка. За это время клиентам необходимо перейти на использование новых реквизитов и уведомить об этом контрагентов, подчеркнули в ВТБ.

"Запсибкомбанк - признанный лидер банковской отрасли Сибири и Урала, поэтому к интеграции его бизнеса нужно было подойти очень тщательно. Нам удалось унифицировать все сервисы и продукты, объединить офисные и банкоматные сети, а самое главное - команды и клиентов двух крупных банков. Сегодня все офисы и онлайн-системы четко работают в рамках единого бренда группы ВТБ. Мы значительно усилили наши позиции на уральском рынке, предложив десяткам тысяч клиентов передовые услуги одного из крупнейших банков Европы", - прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении ВТБ.

В начале ноября 2018 г. стало известно, что ВТБ договорился с акционерами Запсибкомбанка о покупке более 70% акций кредитной организации, сделка была закрыта в начале 2019 года. Тогда сообщалось, что после закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции.