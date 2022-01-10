Пассажиропоток на Московской железной дороге в 2021 году вырос на 21,7%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московская железная дорога (МЖД) в 2021 году перевезла 685,1 млн пассажиров, что на 21,7% больше, чем за 2020 год. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЖД.

"Всего за 2021 год отправлено 685,1 млн пассажиров (+21,7% к 2020 году), из них в пригородном сообщении - 664,3 млн пассажиров (+21,3%), в дальнем следовании - почти 21 млн пассажиров (+35,6%)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажирооборот на МЖД в 2021 году вырос на 24,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 27,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - почти 17 млрд пасс-км, в дальнем следовании - 10,3 млрд пасс-км.

Там же уточнили, что по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году перевезено почти 150 млн пассажиров, что на 29,3% больше, чем за 2020 год и на 0,9% выше допандемийного показателя 2019 года. Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались 682,3 млн пассажиров.