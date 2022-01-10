Азербайджанский лоукостер Buta Airways в марте начнет полеты в Казань и Уфу

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в марте начнет осуществлять рейсы в два российских города - Казань и Уфу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.

"Buta Airways объявляет об открытии специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев по двум направлениям - в Казань и Уфу. Оба рейса будут выполняться два раза в неделю", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, полеты по маршруту Баку - Казань - Баку стартуют 16 марта, перелеты будут осуществляться по средам и субботам. Рейсы по направлению Баку - Уфа - Баку начнутся 17 марта и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам - "Стандарт" и "Супер". В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту. В авиакомпании отметили, что к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Buta Airways - первый лоукостер Азербайджана, структурное подразделение в составе национального перевозчика "Азербайджанские авиалинии".

Авиарейсы между Азербайджаном и Россией были приостановлены в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и возобновлены с 15 февраля 2021 года.