{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе на благоустройство набережной Терека направят 24 млн рублей

Объект частично реконструируют к новому сезону

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят на благоустройство набережной реки Терек во Владикавказе 24 млн рублей в 2022 году. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы городской администрации Казбек Томаев.

"На благоустройство набережной Владикавказа в 2022 году предусмотрено 24 млн рублей", - сказал Томаев.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил составить график работ по благоустройству набережной, а также реконструкции Водной станции и парка имени Жуковского. По его словам, частично объекты должны реконструировать к новому сезону.

Работы по благоустройству набережной реки Терек во Владикавказе планируют проводить на отрезке между Красногвардейским мостом и Кировским мостом.

Теги
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
Энергетический кризис в Европе
Газ в Европе торгуется выше $1 060 за 1 тыс. куб. м
Общий рост стоимости газа с начала торгов составил около 3,3%
Читать полностью