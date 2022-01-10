Во Владикавказе на благоустройство набережной Терека направят 24 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят на благоустройство набережной реки Терек во Владикавказе 24 млн рублей в 2022 году. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы городской администрации Казбек Томаев.

"На благоустройство набережной Владикавказа в 2022 году предусмотрено 24 млн рублей", - сказал Томаев.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил составить график работ по благоустройству набережной, а также реконструкции Водной станции и парка имени Жуковского. По его словам, частично объекты должны реконструировать к новому сезону.

Работы по благоустройству набережной реки Терек во Владикавказе планируют проводить на отрезке между Красногвардейским мостом и Кировским мостом.