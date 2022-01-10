ЦБ снизил долю доллара в международных резервах России по состоянию на середину 2021 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк России по состоянию на 30 июня 2021 года снизил долю доллара в международных резервах страны, увеличив долю евро и других иностранных валют, следует из материалов регулятора.

По данным Банка России, доля евро с середины 2020 года до середины 2021 года выросла с 29,5% до 32,3%, в то же время доля доллара в сократилась до 16,4% с 22,2%.

Также доля юаня выросла с 12,2% до 13,1%, а фунта стерлингов с 5,9% до 6,5%. Доля прочих иностранных валют (иена, канадский, австралийский и сингапурский доллары) выросла до 10% с 7,2%.

Доля золота в международных резервах в указанный временной период сократилась на 1,2 п. п., до 21,7%.

Отмечается, что за рассматриваемый период величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на $24,3 млрд и составила $585,3 млрд. "Основными факторами увеличения стоимости активов стали: изменение курсов иностранных валют к доллару США, увеличение объемов открытых сделок прямого репо Банка России с иностранными контрагентами на отчетную дату, а также процентный доход и переоценка ценных бумаг", - отмечается в материалах регулятора.