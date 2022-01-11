"Известия": система гарантий в страховании жизни может появиться в течение трех лет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Система гарантирования в страховании жизни по аналогии с вкладами может появиться в России в течение трех лет. Соответствующий законопроект внесут в правительство в 2022 году, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минфин РФ.

Как сообщили изданию в пресс-службе министерства, в настоящее время законопроект проходит правки, в январе его опубликуют в интернете и разошлют заинтересованным сторонам. По данным "Известий", проектом предусмотрен двухлетний переходный период перед вступлением закона в силу, за время которого будут приняты подзаконные акты, регулирующие действия участников, а также появится инфраструктура для запуска этой системы. Фонд будет формироваться за счет отчислений участников рынка, пишет газета.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает создание системы гарантий на рынке страхования жизни. Как пояснил газете вице-президент союза Виктор Дубровин, размер гарантий в части страховой премии составит 1,4 млн рублей, а если риск по договору реализовался, то гарантироваться будет объем страховой выплаты, но не более 10 млн рублей. Он отметил, что такой механизм может появиться в течение трех лет. Гарантии должны будут покрыть долгосрочные накопительные договоры страхования жизни.