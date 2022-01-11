Более 200 компаний прошли акселерационные программы МЭЦ в 2021 году

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Акселерационные программы, подготовленные Московским экспортным центром, в 2021 году прошли более 200 компаний, с 2020 года число участников акселераторов центра выросло втрое. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"За 2021 год было проведено 11 потоков акселерации. Более 200 компаний получили софинансирование в размере до 90% стоимости, при этом некоторые программы для предпринимателей были доступны бесплатно. С 2020 года количество участников акселераторов увеличилось втрое", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.

Одна из востребованных программ - проект GoGlobal для IT-компаний, организованный совместно с Фондом развития интернет-инициатив. Город оплачивает 85% стоимости обучения. Выпускники проекта заключили более 100 экспортных контрактов. В 2022 году часть из них начала поставлять программные продукты в Венгрию, Австрию, Словакию и Германию, а также подписала лицензионное соглашение на использование виджета виртуальной примерки с партнерами из Великобритании.

Московский экспортный центр - проект департамента предпринимательства и инновационного развития. Он помогает предпринимателям продвигать продукцию на зарубежные рынки и увеличивает число московских экспортеров.