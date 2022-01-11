"Ъ": суд арестовал часть активов "Мечела" по иску миноритария "Кузбассэнергосбыта"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Окружной суд Никосии 22 декабря наложил обеспечительные меры на активы, принадлежащие структурам и акционерам "Мечела", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, это произошло в рамках иска компании "Адвалор-Консалт", которой с марта 2021 года принадлежит 25% "Кузбассэнергосбыта" (72% контролирует "Мечел"). Гендиректор и один из учредителей "Адвалор-Консалт" Сергей Цибизов пояснил "Ъ", что компания требует возмещения убытков "Кузбассэнергосбыта".

Он отметил, что, по их расчетам, ущерб, нанесенный компании различными внутригрупповыми сделками с компаниями группы "Мечел", составляет около €80 млн.

"Дело находится на предварительном этапе, когда мы запросили раскрытие информации и получили обеспечительные меры, запрещающие компаниям и физическим лицам, которые поименованы в качестве ответчиков (Zoneline ltd, Skyblock ltd, Игорь Зюзин, ПАО "Мечел", ООО "Мечел-Энерго", ПАО Южно-Кузбасская ГРЭС), распоряжаться активами на сумму предполагаемого ущерба. Имеется в виду арест любых активов, которыми владеют данные лица не только на Кипре, но и в других странах. Также ответчикам предписано раскрыть информацию о своих активах", - объяснил Цибизов.

Точный перечень активов, на которые наложены обеспечительные меры, исходя из широкой формулировки суда, не определен. Акционерный капитал "Мечела" состоит из 75% обыкновенных и 25% привилегированных акций. 51,54% обыкновенных акций владеет Зюзин и члены его семьи, 48,46% - в свободном обращении. Принадлежащая "Мечелу" кипрская Skyblock ltd владеет 40% "префов" и 0,17% обыкновенных акций. Еще 60% "префов" - в свободном обращении, пишет газета.

Представитель "Мечела" сообщил "Ъ", что компания будет обжаловать решение кипрского суда о наложении промежуточных обеспечительных мер. Он заверил, что сделки "Кузбассэнергосбыта" с предприятиями группы "Мечел" соответствуют законодательству, о чем "свидетельствуют вынесенные к настоящему моменту решения судов российской юрисдикции". Источник, близкий к "Мечелу", считает, что действия "Адвалор-Консалт" "продиктованы желанием усилить свою переговорную позицию и вынудить "Мечел" выкупить миноритарный пакет по завышенной цене", объясняет "Коммерсантъ".