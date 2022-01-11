"Новатэк" подписал договоры на поставку СПГ с "Арктик СПГ-2" с двумя китайскими компаниями

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Компания "Новатэк" подписала долгосрочные договоры на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2" с китайскими компаниями ENN Natural Gas и Zhejiang Energy. Об этом говорится в сообщении российской компании.

С Zhejiang Energy "Новатэк" договорился о поставках 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. Договор с компанией ENN Natural Gas предусматривает поставки около 0,6 млн тонн СПГ в год в течение 11 лет. СПГ будет поставляться на приемные терминалы компаний в Китае.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).