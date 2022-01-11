Эксперты обсудят на Гайдаровском форуме приоритеты социально-экономического развития РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Эксперты и участники Гайдаровского форума "Россия и мир: приоритеты", который пройдет 13 и 14 января 2022 года, обсудят основные направления инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. В программе мероприятия более 80 дискуссий, а также подведение итогов премии "Цифровые вершины", сообщается на сайте форума.

Форум пройдет в смешанном, "телевизионном" формате: спикеры будут участвовать в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а аудитория сможет присоединиться ко всем сессиям онлайн.

В ходе дискуссий эксперты обсудят вопросы устойчивого развития, цифровую трансформацию, энергопереход, систему образования, развитие сферы здравоохранения и медицины, строительство и развитие инфраструктуры, экологическую повестку. Во второй день работы форума также пройдет вручение национальной премии "Цифровые вершины" за лучшие IT-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур.

В работе форума примут участие вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Алексей Оверчук, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова.

Кроме того, в работе форума будут участвовать глава Банка России Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также главы регионов России.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.