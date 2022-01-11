Деревообрабатывающее производство создадут в ТОСЭР "Лесной" в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Третий резидент - компания "ДОК-Лесной" - зарегистрирован на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Лесной" в Свердловской области. В планах создание деревообрабатывающего производства с глубокой переработкой древесины, сообщила администрация города на официальной странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Зарегистрирован третий резидент территории опережающего социально-экономического развития "Лесной" - ООО "Деревообрабатывающий комплекс - Лесной". В планах резидента - создание в Свердловской области деревообрабатывающего производства с глубокой переработкой древесины", - говорится в сообщении.

Поставщиком сырья для компании станет другой резидент ТОСЭР "Лесной" компания "Гринвуд", на площадке которого разместят производство термомодифицированной доски. Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет в 2023 году. Вложения в проект составят более 18 млн рублей.

Территорию опережающего социально-экономического развития "Лесной" образовали в 2019 году для сохранения кадрового потенциала ЗАТО Лесной и производства экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции. В 2020 году начал свою работу первый резидент - компания "Гефест" с проектом по производству различных марок бетона, в 2021 году - второй резидент - компания "Гринвуд" с проектом по производству продуктов лесопереработки.