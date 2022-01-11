Экспорт кормов для животных из России в 2021 году вырос на 32%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Экспорт кормов для животных из России в 2021 году, согласно предварительным данным, вырос на 32% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 160 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"С 1 января по 26 декабря 2021 года (без учета данных по ЕАЭС за ноябрь - декабрь) Россия поставила на внешние рынки кормов для домашних животных (код ТН ВЭД 230910) на сумму $201 млн, что на 34% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Физический объем экспорта увеличился на 32%, до 160 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в минувшем году продукция экспортировалась более чем в 30 стран. Основным покупателем российских кормов для непродуктивных животных все последние годы является Белоруссия. С начала года отгрузки в соседнее государство выросли на 23% в физическом и стоимостном выражении и составили 37 тыс. тонн на $61 млн. Экспорт в Казахстан увеличился на 14%, до $32 млн в денежном выражении и на 7,9%, до 31 тыс. тонн в натуральном.

Кроме того, как сообщили в "Агроэкспорте", значительно выросли отгрузки в Германию, превысив 20 тыс. тонн (+28%) стоимостью $22 млн (+25%). Также в топ-5 покупателей, как и в прошлом году, входят Украина и Франция. На Украину отправлено кормов на сумму $21 млн (+34%), во Францию - $20 млн (в 2,8 раза больше).

Среди новых направлений - Испания ($522 тыс.), Швеция ($84 тыс.) и Финляндия ($59 тыс.). Кроме того, в 2021 году начались поставки термически обработанных кормов для домашних животных в Гонконг. В течение прошлого года в специальный административный район КНР отгружены первые 11 тонн на $19 тыс.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей кормов Федора Борисова, которые приводятся в сообщении, при сохранении имеющейся сырьевой базы к 2025 году объем российского экспорта, по оценкам ассоциации, увеличиваться на 25-30% в год. "Основными экспортными направлениями являются государства ЕС, Норвегия, Турция, страны СНГ, Украина, Монголия. Особое внимание уделяется перспективам выхода российских кормов на рынок Китая. Количество владельцев домашних животных продолжает расти, как следствие увеличивается объем потребления кормов", - подчеркнул Борисов.