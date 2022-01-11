Объем приобретения минеральных удобрений аграриями в 2021 году вырос на 20%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Объем приобретения минеральных удобрений аграриями в России в 2021 г. вырос на 20% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 4,68 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В прошлом году сельхозтоваропроизводители приобрели порядка 4,68 млн тонн минудобрений в действующем веществе, что почти на 20% выше показателя 2020 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, это позволило, по предварительным данным, поднять уровень внесения до 55 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране (в 2020 году - 50 кг на 1 га). "Рост объемов применения способствовал получению достойного урожая основных сельскохозяйственных культур. Так, достигнуты наивысшие результаты за всю историю российского АПК по валовому сбору подсолнечника, сои, рапса, плодов и ягод", - отметили в Минсельхозе.

Там добавили, что в 2021 году, несмотря на существенный рост цен на минеральные удобрения, Минсельхозом России приняты необходимые меры по своевременному обеспечению сельхозтоваропроизводителей этим ресурсом. В частности, создан штаб по осуществлению контроля за его поставками, подготовлен детальный план приобретения на период с декабря 2021 года по май 2022 года включительно. Кроме того, ведомство совместно с Минпромторгом России и ФАС России работает над решением возникающих в этой области вопросов.