"Укргаздобыча" сократила добычу газа на Украине на 3,97% в 2021 году

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" сократила добычу газа в 2021 году на 3,97%, до 13,67 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении предприятия во вторник.

"Годовая добыча природного газа за 2021 год достигла 13,67 млрд куб. м, из которых 12,93 млрд куб. м было передано на нужды потребителей. По сравнению с 2020 годом снижение добычи составляет 3,97%, или 0,56 млрд куб. м", - отмечается в нем.

Уточняется, что для стабилизации производственных показателей в течение 2021 года компания пробурила и подключила к наземной инфраструктуре 50 скважин, провела 243 капитальных ремонта скважин, 105 операций по гидроразрыву пласта, 11 операций по бурению боковых стволов и ряд других работ.

В 2020 году общая добыча газа на Украине (с учетом частных компаний) сократилась на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, до 19,7 млрд куб. м.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в декабре 2021 года заявлял, что крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%. Тогда же компания сообщила о намерении в ближайшей перспективе приступить к освоению новых месторождений газа на Украине, а также на ближнем шельфе Черного моря.