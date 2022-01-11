В Дагестане в 2021 году отремонтировали более 100 км дорог

МАХАЧКАЛА, 11 января./ТАСС/. Более 100 км дорог отремонтировали в Дагестане в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"В 2021 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Республике Дагестан провели работу по ремонту и реконструкции 51 км автомобильных дорог регионального значения, а также ремонт и капитальный ремонт 54 км улично-дорожной сети Махачкалы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на ремонт 26 км улиц Махачкалы дополнительно из резервного фонда правительства России в 2021 году выделили 400 млн рублей.

"Таким образом из федерального и регионального бюджетов на эти цели направили почти 2,5 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

По сообщению министерства транспорта и дорожного хозяйства, в 2021 году в нормативное состояние привели участки четырех автомобильных дорог регионального значения.