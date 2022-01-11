Выручка салонов красоты в новогодние каникулы выросла на 25%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Объем продаж в российских салонах красоты в период новогодних каникул увеличился на четверть. Об этом сообщается в результатах аналитики IT-компании "Эвотор", в прошедшие новогодние каникулы (с 1 по 9 января 2022 года).

По данным аналитики, средняя выручка несетевых салонов красоты в период новогодних каникул увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний чек салонов красоты оказался на 3% выше (2 144 рубля). В Москве средняя выручка салонов красоты выросла на 36%, а средний чек - на 9% (2 648 рублей).

Средний оборот SPA-салонов в России увеличился на 31%, а средний чек - на 10% (5 508 рублей). Столичные SPA смогли нарастить среднюю выручку на 37%, а средний чек - на 12% (6 798 рублей).

В то же время средняя выручка несетевых фитнес-центров выросла на 12%, а средний чек остался на прошлогоднем уровне (850 рублей). Москвичи не были готовы в прошедшие каникулы тратить больше денег на спорт. Средняя выручка несетевых фитнесов, хоть и оказалась на 6% выше, чем в прошлом году, но средний чек был на 21% ниже (1 897 рублей).

Покупки в других категориях

По мнению аналитиков, покупательскую активность во время этих новогодних каникул сдерживал режим ограничений: во многих регионах для посещения ТЦ необходим QR-код сертификата о вакцинации. Увеличение выручки во многих сегментах торговли по сравнению с прошлым годом было связано с ростом цен, что видно по динамике среднего чека.

Средняя выручка обувных магазинов выросла на 19% по сравнению с прошлым годом, а средний чек - на 5% (3 458 рублей). Московские магазины обуви смогли нарастить выручку на 12% лишь за счет роста среднего чека на 13% (4 281 рубль).

Несетевые магазины одежды также увеличили оборот за счет роста среднего чека покупки. Средний оборот магазинов одежды на каникулах вырос на 11% по сравнению с прошлогодними каникулами, а средний чек - на 12% (2 916 рублей). Столичные магазины одежды увеличили среднюю выручку на 10%, на столько же вырос и средний чек (4 454 рубля).

Средняя выручка автосервисов увеличилась на 22%, а средний чек - на 29% (6 196 рублей). В столице средняя выручка автосервисов оказалась на 48% выше, чем в прошлом году, а средний чек - на 30% больше (8 026 рублей).

Цветы, ремонт и отели

Средняя выручка цветочных магазинов на каникулах выросла на 18% по сравнению с прошлым годом, а средний чек - на 15% (1 236 рублей). Московские цветочные лавки увеличили оборот только на 5%, при этом средний чек вырос на 11% (1 807 рублей).

Средняя выручка магазинов "у дома" была на 10% выше прошлогодней, а средний чек - на 13% (294 рубля). В Москве оборот магазинов "у дома" был на 6% выше, чем в прошлом году, а средний чек вырос на 11% (295 рублей).

Средняя выручка несетевых мини-гостиниц в период новогодних праздников выросла на 25% по сравнению с 2021 годом, а средний чек - на 6% (4 180 рублей). В Москве мини-отели увеличили выручку на 46%, в то же время средний чек был только на 6% выше прошлогоднего (3 877 рублей).

Для анализа использовались данные продаж 800 000 смарт-терминалов "Эвотор" на территории России. Подсчитывались средняя выручка на терминал и средний чек за 1-9 января 2021 и 2022 годов.