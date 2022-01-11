В башкирском моногороде запустили производство промышленных изоляционных материалов

УФА, 11 января. /ТАСС/. Производство промышленных изоляционных материалов наладили на территории опережающего социально-экономического развития "Благовещенск" в Башкирии. Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, создали более 100 рабочих мест, сообщила пресс-служба главы республики во вторник.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт работе нового перспективного предприятия. ООО "Квадро", которое входит в группу компаний "Селена" и является резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Благовещенск", запустило здесь производство промышленных изоляционных материалов. Компания ежегодно будет выпускать 25 тыс. тонн прошивных матов", - говорится в сообщении.

Материал представляет собой базальтовый огнезащитный материал, используемый в строительстве для тепло- и звукоизоляции, защиты от огня, изоляции высокотемпературного оборудования, трубопроводов. Продукцию планируется поставлять российским и иностранным предприятиям топливно-энергетического и нефтехимического комплекса, строительным компаниям, отрасли ЖКХ. "Общий объем инвестиций превысил 1 млрд рублей. На предприятии будут работать 112 человек. По словам директора компании Вадима Лешкова, 80% из них - это жители Благовещенского района. Для сотрудников организовали питание, доставку до завода и обратно. Особое внимание уделяют здоровью работников, проводят периодические медосмотры", - добавили в пресс-службе.

ТОСЭР "Благовещенск" создали в феврале 2019 года, по данным властей республики, здесь размещены 24 резидента, планируемый объем инвестиций, которых составляет почти 16,9 млрд рублей.