Аэропорт Краснодара обновил допандемийный рекорд пассажиропотока за новогодние праздники

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II за время новогодних праздников обслужил более 248 тыс. пассажиров, что больше рекордного допандемийного показателя за аналогичный период 2019 года и почти на 40% выше, чем в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Краснодар в период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 248 063 пассажира. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток составил 179 564 человека. Более того, аэропорту удалось превысить докризисные показатели праздничных выходных 2019 года, когда было обслужено 224 849 человек. До сегодняшнего дня это был рекордный показатель для новогодних каникул в истории аэропорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что за период новогодних праздников аэропорт обслужил 941 рейс, наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Ереван, Анталья.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года пассажиропоток краснодарского аэропорта превысил 5 млн пассажиров. Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II (Пашковский) является крупнейшим аэропортом юга России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров.