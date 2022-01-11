Счетная палата Молдавии приступила к аудиту российско-молдавского "Молдовагаза"

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Счетная палата Молдавии приступила к аудиту российско-молдавского АО "Молдовагаз" по инициативе парламента. Об этом информирует пресс-служба проверяющего органа после встречи с руководством газораспределительной компании во вторник.

"Основным объектом аудита является АО "Молдовагаз". Проверке также будут подвергнуты его дочерние компании, занимающиеся транспортировкой, распределением природного газа и другими видами деятельности", - говорится в сообщении.

Власти Молдавии инициировали проверку, чтобы уточнить задолженность за потребленное топливо перед "Газпромом", а также убедиться в отсутствии нарушений на предприятии. Как говорится в соответствующем постановлении парламента, итоги аудита должны быть подведены до 30 ноября 2022 года.

Ранее Национальный антикоррупционный центр Молдавии подверг критике постановление об аудите "Молдовагаза", обратив внимание, что оно допускает возможность злоупотреблений. В частности, эксперты центра рекомендовали законодателям четко и недвусмысленно обозначить границы проверки, а также параметры отбора аудиторской компании.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Правительство республики, которое является акционером "Молдовагаза", согласилось признать долг только после аудита. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".