КРДВ запустила "Аграрную школу" для участников программы "Дальневосточный гектар"

ТАСС, 11 января. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) запустила проект "Аграрная школа: разработка бизнес-модели проекта в сельскохозяйственной сфере" для участников программы "Дальневосточный гектар". Как сообщили в пресс-службе КРДВ во вторник, обучение первого потока школы уже завершено.

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Тихоокеанским государственным университетом (Хабаровск) завершили обучение первого потока слушателей программы повышения квалификации "Аграрная школа: разработка бизнес-модели проекта в сельскохозяйственной сфере". Программа создана экспертами КРДВ совместно с преподавателями ТОГУ и нацелена на участников программы "Дальневосточный гектар", выбравших сельское хозяйство основным видом использования земельных участков", - сказали в пресс-службе.

Участники программы бесплатно прошли курс обучения по трем модулям: "Растениеводство", "Животноводство", "Разработка бизнес-модели проекта в сельскохозяйственной сфере". Работа "Аграрной школы" охватила представителей из семи регионов ДФО. Наибольшее количество участников представили Приморский, Хабаровский края и Республика Бурятия. В работе приняли участие и другие регионы - Московская, Архангельская и Ростовская области, Краснодарский край, ХМАО.

"Проект "Аграрная школа" является первым этапом программы "Школа рационального землепользования". Слушатели получили практические знания о производстве, первичной обработке и хранении продукции полевых, овощных и плодово-ягодных культур, выращивании сельскохозяйственных животных, организации работ на ферме. Особое внимание мы уделили основам проектной работы и созданию бизнес-планов для сельхозпроектов", - приводит пресс-служба слова директора департамента реализации проекта "Дальневосточный и Арктический гектар" КРДВ Сергея Моссоенова.

По словам начальника отдела по работе с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" министерства имущества Хабаровского края Андрея Примака, одной из задач образовательной программы является подтверждение сельскохозяйственной квалификации. Это позволит получателям гектаров участвовать в конкурсах на грантовую поддержку, использовать гранты в дополнение к тем мерам поддержки, которые уже есть на Дальнем Востоке для участников программы "Дальневосточный гектар".

"Дальневосточный гектар" - земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. С 1 августа прошлого года действие программы было расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа граждане, которые успешно освоили и оформили в собственность или аренду ранее предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более одного гектара.