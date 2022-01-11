Итоги конкурса на заключение СПИК по электрокарам подведут весной

Москва, 11 января. /ТАСС/. Итоги конкурсного отбора на заключение СПИК 2.0 будут подведены 5 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. Сбор заявок на конкурс продлится до 14 января.

"Идет сбор заявок на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИКа), в рамках которого реализуется инвестиционный контракт по внедрению или разработке и внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Сбор заявок продлится до 14 января <…> Итоги конкурсного отбора будут подведены 5 марта 2022 года", - говорится в сообщении Минпромторга.

В министерстве отметили, что? согласно условиям конкурса, лучшей может быть признана одна или несколько заявок. Решение об итогах конкурса принимает комиссия по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов, состав которой утвержден распоряжением правительства РФ.

Ранее в декабре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал журналистам, что министерство ожидает первую заявку на заключение СПИК 2.0 по электромобилям в январе 2022 года. Он подчеркивал, что на начальном этапе производство электромобилей в рамках СПИК подразумевает сборку авто в режиме SKD (сварка - окраска - сборка) с последующим углублением локализации.

Также в декабре глава Минпромторга РФ сообщал, что министерство прорабатывает возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля "Камаза" и электрической модели компакт-класса "Автотора".