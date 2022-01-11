Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,25-1,93%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. На российском рынке акций во вторник заметно улучшились настроения, основной спрос пришелся на "голубые фишки". По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,25%, до 3785,29 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,93%, до 1595,45 пункта.

Доллар по состоянию на 19:59 мск снизился на 0,45%, - до 74,55 руб., евро - на 0,27%, до 84,7 руб.

"Рост на российском рынке был обусловлен повышением общерыночного оптимизма, бодро зеленевшими котировками сырьевых товаров", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил 3% и торгуется в районе $83,4 за баррель.

Позитив вызвало и отсутствие геополитического негатива как со стороны переговорного процесса РФ с западными странами, так и по ситуации в Казахстане. "Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства, американская сторона по итогам переговоров в Женеве обещала дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Информация ослабила давление на рынок со стороны геополитической напряженности", - добавляет аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Корпоративный сектор

В фаворитах спроса - бумаги ЛСР (+8,48%), "Акрона" (+4,94%), "Яндекс"а (+4,12%), "М.Видео" (+4,11%) и "Группы ПИК" (+3,22%). "Застройщики во вторник продолжали рост на фоне общего оптимизма в секторе", - поясняет аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова. "Акрон" же пытался восстановить часть позиций, утерянных после дивидендной отсечки прошлого года, добавляет эксперт.

В лидерах снижения - депозитарные расписки Fix Price (-4,76%), а также бумаги ТМК (-2,08%), Petropavlovsk (-2,02%) и "Распадской" (-1,59%).

Прогнозы

В среду поведение инвесторов может быть более осторожным, считает Бахтин. "Сигналы мировых ЦБ, риски пандемии, геополитика и макростатистика - этот круг тем в середине недели будет определяющими для общего сентимента. Участники торгов также могут вынести некоторые выводы из сегодняшнего выступления в Сенате главы Федрезерва Джерома Пауэлла", - поясняет эксперт.

Рынок продолжит следить и за переговорами Россия-НАТО. "Звучавшие недавно ультимативные ноты в риторике обеих сторон говорят о том, что разговор ожидается непростым и прорывов ждать не стоит. Тем не менее, если по итогам конфронтация не усилится и по отдельным вопросам удастся найти точки соприкосновения, рублевые активы смогут продолжить укрепление", - также полагает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 12 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3725-3825 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара -74,3-75,8 руб. "Фридом финанс" ожидает роста котировок рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3695-3830 пунктов, 74,2-75,3 руб. и 84,4-85,75 руб. соответственно.