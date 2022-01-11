"Аэрофлот" возобновляет полеты в Актобе, Костанай и Караганду

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит с 15 января рейсы из Москвы в Актобе, с 16 января - в Костанай и с 17 января - в Караганду. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва - Актобе - Москва (SU1948/1949). С 16 января - Москва - Костанай - Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва - Караганда - Москва (SU1936/1937)", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что из-за действующих ограничений на территории Республики Казахстан рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Также с 12 по 18 января по скорректированному графику выполняются рейсы в Нур-Султан, которые были возобновлены с 10 января.

В дальнейшем полеты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании, при этом о возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент компания сообщит дополнительно.

Пассажиры, не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы Аэрофлота, могут связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен. Самые масштабные беспорядки прошли в Алма-Ате, был захвачен аэропорт. Силовики вернули контроль над городом и аэропортом, но он все еще не возобновил работу, что приводит к вынужденной отмене части рейсов.