Вице-премьер Молдавии заявил, что тарифы на газ в стране могут поднять на 30%

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Тарифы на газ в Молдавии могут поднять еще на 30%, если цена на российский газ для республики сохранится на уровне $647 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу N-4 во вторник.

"Предварительные расчеты показывают, что тариф может вырасти до 14,6-14,7 лея (примерно $0,8) за кубометр газа. Но мы наблюдаем, что в январе стоимость газа на бирже падает, поэтому говорить о повышении рано", - сказал Спыну, предположив, что стоимость газа для Молдавии в феврале может вновь снизиться до $450 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщила во вторник газораспределительная компания "Молдовагаз", позиция по вопросу возможного изменения тарифа для конечных потребителей будет окончательно сформирована и озвучена после 20 января. Подобное решение поставщика также должно будет одобрить Национальное агентство по регулированию в энергетике.

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть.

В прошлом году республика импортировала российский газ в среднем по 148 долларов. После подорожания в ноябре прошлого года тарифы на газ для молдавских потребителей выросли более чем в два раза.