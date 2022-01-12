В Москве запустят новый онлайн-курс о развитии карьеры в организации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Образовательный комплекс "Техноград" в Москве запустит бесплатный онлайн-курс "Развитие карьеры в организации", он поможет тем, кому актуальны вопросы профессионального роста и увеличения дохода. Об этом в среду сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Программа занятий разработана для тех, кто предпочитает работать по найму и готов к достижению амбициозных целей. На курсе рассмотрят практические приемы системного построения карьеры в компании. Эксперты помогут найти точки профессионального роста для специалистов разного уровня и в разных жизненных ситуациях", - приводится в сообщении комментарий главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

В рамках курса эксперты Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения проведут для участников четыре вебинара. Первый запланирован на 13 января, на нем разберут карьерные треки внутри компании. На втором вебинаре (20 января) обсудят карьеру после перерыва на рождение ребенка.

27 января участники вебинара рассмотрят этапы подготовки и проведения переговоров о повышении зарплаты. Им расскажут о распространенных ошибках, о том, как вести диалог с учетом типа характера. На четвертом занятии, 3 февраля, участники узнают, как распознать и преодолеть карьерный кризис в компании - в частности, слушатели познакомятся с понятием "стеклянный потолок". Начало вебинаров в 18:00.