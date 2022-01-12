Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в марте и апреле 2022 года начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям - в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании в среду.

"Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: в Горно-Алтайск с 28 апреля по четвергам и воскресеньям, в Нижнекамск с 28 марта по понедельникам и пятницам, в Мурманск с 3 марта по четвергам. Все новые направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Red Wings среди всех перевозчиков обеспечивает самую широкую сеть прямых маршрутов по России из екатеринбургского аэропорта Кольцово. В текущем зимнем сезоне полеты выполняются в 19 городов: Абакан, Барнаул, Белгород, Воронеж, Ижевск, Казань, Кемерово, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Самару, Саратов, Сургут, Томск, Ульяновск и Уфу.