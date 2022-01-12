Аэропорт Красноярска перевез рекордное число пассажиров в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Красноярска в 2021 году перевез 2,7 млн пассажиров, что стало рекордным показателем более чем за 40 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в среду.

"Пассажиропоток впервые достиг таких показателей за 41 год существования воздушной гавани. За 12 месяцев работы количество пассажиров выросло на 5,5% по сравнению с 2018 годом, когда аэропортом был установлен предыдущий рекорд в 2 587 734 человека. Новый исторический максимум был зафиксирован на отметке 2 731 903 человека. Рост по отношению к ковидному 2020 году составил 63%", - говорится в сообщении.

Самыми популярными направлениями полетов из Красноярска стали Москва, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург и Норильск. Число взлетов-посадок составило 18,1 тыс., что стало также рекордным за время работы аэропорта. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, тогда было совершено около 15,4 тыс. взлетно-посадочных операций. В аэропорту отметили, что росту этих показателей способствовало открытие магистральной рулежной дорожки и запуск хаба "Аэрофлота" в красноярском аэропорту.

Грузопоток аэропорта составил 19,4 тыс. тонн, что больше показателей 2020 года на 18,3%.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. В мае "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.