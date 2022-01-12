Пассажиропоток пермского аэропорта увеличился на 24% за новогодние праздники

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Пермь за новогодние праздники перевез свыше 56 тыс. пассажиров, что на 24% больше показателя прошлого года, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Пермь подвел итоги новогодних каникул. За период с 30 декабря по 9 января аэропорт Прикамья обслужил 56 072 пассажиров, что на 24% больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Производственные службы аэропорта обслужили 440 рейсов, самым напряженным днем в работе аэропорта стало 9 января, когда было обслужено более 6 тыс. пассажиров.

Самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург - на их долю приходится 41 144 пассажира. Также популярными направлениями стали Сочи, Новосибирск, Калининград и Краснодар. На международных рейсах обслужено 5,1 тыс. пассажиров, самыми популярными направлениями стали Египет и Турция.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. В настоящее время рассматривается вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы, чтобы можно было принимать суда любого класса.