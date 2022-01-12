Российские авиакомпании в 2021 году перевезли 112 млн пассажиров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Авиакомпании РФ по итогам 2021 года перевезли около 112 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Объем перевозок (по итогам 2021 года - прим. ТАСС) по всем направлениям составил около 112 млн пассажиров, что сопоставимо с доковидным 2019 годом, когда мы перевезли 128 млн человек. При этом, внутренние перевозки достигли 89 млн пассажиров, рост по сравнению с 2019 годом составил 22%" - подчеркнул Савельев.

Он также заявил, что объем субсидирования воздушных перевозок в 2022 году составит рекордные 27,5 млрд рублей. "Всего на субсидирование воздушных перевозок в 2021 году была выделена рекордная сумма в 21,9 млрд рублей, для сравнения в 2019 и 2020 годах было выделено по 15 млрд рублей, - сказал Савельев. - План на текущий год еще более оптимистичен. В 2022 году для обеспечения доступности авиаперевозок реализуется три программы господдержки: это повышение доступности перевозок для граждан, развитие региональных перевозок и субсидирование авиакомпании "Аврора". На указанные цели из федерального бюджета выделен беспрецедентный объем финансирования 27,5 млрд рублей. Это позволит перевезти около 5 млн пассажиров".

Глава Минтранса также сообщил, что в 2021 году на субсидирование дальневосточных рейсов было направлено до 63% средств общего бюджета, в 2022 году на эти цели будет направлено до 18,7 млрд рублей, или 63% от общего финансирования. Такой объем финансирования "позволит расширить маршрутную сеть, включая полеты в такие города, как Якутск, Чита", отметил Савельев.

Министр добавил, что группа "Аэрофлот" в 2022 году продолжит выполнять полеты по "плоским"тарифам, за 2021 год ими успели воспользоваться 2,6 млн пассажиров.

По итогам 2020 года авиакомпании снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров. В 2019 году авиакомпании РФ вышли на рекордный пассажиропоток в 128,1 млн пассажиров.