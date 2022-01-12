Правительство поручило ФАС не допустить рост цен на газовое оборудование

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Правительство РФ поручило ФАС отслеживать ситуацию с ценами на оборудование, необходимое для подключения газа к дому, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.

"Нами выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения количества заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование. Мы также организовали мониторинг рынка, даны соответствующие поручения Минпромторгу и ФАС по обеспечению наличия на рынке оборудования и незавышения стоимости", - сказал он.

Новак отметил, что правительство внимательно следит за ситуацией с ценами на оборудование для подключения к газу, создана "система бенчмаркинга", в результате чего удалось снизить среднюю стоимость такого набора.