Соцпартия Молдавии потребовала заморозить тарифы на энергоресурсы для населения

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова потребовала заморозить тарифы на энергоресурсы для населения, а также вызвать с отчетом в парламент ответственных за энергетический сектор. Об этом говорится в опубликованной в среду декларации парламентской партии.

"Правительство обязано волевым решением заморозить рост тарифов. Как известно, к этой мере прибегали во время пандемии самые либеральные страны мира. Кабинет министров, президент должны вступить в прямые переговоры с производителями и поставщиками электроэнергии, чтобы добиться снижения цен. Власть обязана изыскать средства и разработать действенные механизмы компенсации финансовых потерь населения", - отмечается в заявлении.

Соцпартия потребовала созвать экстренное заседание парламента, а также пригласить с отчетом премьер-министра Наталью Гаврилицу и вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

Накануне Спыну сообщил, что после двукратного роста тарифов на газ в ноябре прошлого года они могут вырасти еще на треть, если цена на российский газ для республики сохранится на уровне $646 за тысячу кубометров. Ранее в два раза увеличить стоимость электроэнергии для населения потребовали у регулирующего органа молдавские энергетики. В Соцпартии обратили внимание, что большую часть доходов жители Молдавии тратят на еду и оплату коммунальных услуг, а пенсии в стране не позволяют оплатить и эти нужды.

Сегодня за кубометр газа бытовые потребители в Молдавии платят 11,8 лея (примерно $0,6). Энергетики также готовятся поднять тариф на электроэнергию с 1,51 до 2,79 лея за кВт ч (примерно $0,1) в феврале.

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. В прошлом году республика импортировала российский газ в среднем по $148 за тысячу кубометров.