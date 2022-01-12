В ДНР заявили, что доступ на рынок РФ позволил Донбассу преодолеть экономическую блокаду

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Выход на российский рынок позволил республикам Донбасса сформировать новую экономическую реальность и нейтрализовать блокаду с украинской стороны. Об этом в среду заявили в министерстве промышленности и торговли Донецкой народной республики (ДНР).

"Указ президента Российской Федерации формирует новую экономическую реальность для промышленных предприятий нашей республики, поскольку официально открывает рынок сбыта, необходимый для развития промышленного производства. Данное политическое решение разрушает режим экономической блокады республики, установленный Украиной", - сказали в ведомстве Донецкому агентству новостей.

В настоящее время промышленность ДНР переориентируется на экспорт. По данным Минпромторга, за 10 месяцев прошлого года объемы экспорта к аналогичному периоду 2020 года увеличились на 10%, а доля экспорта в Россию составила 80,1%.

"Мониторинг данных о товарах, включенных в Единую информационную систему РФ в сфере закупок показывает, что крупные экспортеры республики потенциально имеют возможность принимать участие в закупках товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд России. Промышленный комплекс готов к наращиванию объемов производства, реализации товарной продукции и выстраиванию новых экономических связей с российскими партнерами", - добавили в ведомстве.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.

Экономическая блокада Донбасса

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

Политика экономической блокады в отношении республик Донбасса начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом президента Украины правительство страны прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году (после того как украинские радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем из Донбасса и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР) в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях и переориентировать поставки на рынок России и других стран. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины полностью приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.