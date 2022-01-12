Эксперты ждут тройного роста площади фуд-холлов в Петербурге в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Площадь фуд-холлов в Петербурге, как ожидают аналитики, вырастет втрое с 10 тыс. до 30 тыс. кв. м в этом году. Такой прогноз приводится в исследовании консалтинговой компании JLL.

"Сейчас фуд-холлы представлены в четырех торговых центрах города и еще в шести анонсирован их запуск в 2022 году; в результате объем этого сегмента вырастет с 10 до 30 тыс. кв. м. Так, Ginza Project реализует проект в "Невском центре", "Депо" - в "Варшавском экспрессе"; "Адамант" анонсировал открытие гастрономических пространств в своих торговых центрах", - говорится в исследовании.

По словам руководителя отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталии Киреевой, в отличие от фуд-кортов, где люди обычно перекусывают и отдыхают во время шопинга, фуд-холлы - это место притяжения. "В фуд-холлах проводят много времени, там назначают встречи, а наличие событийных площадок с разными мероприятиями в ряде проектов делает их полноценным форматом развлечений", - отметила она.

В то же время, по данным аналитиков, в 2022 году в торговых центрах города продолжатся закрытия кинотеатров. "В 2021 году закрылись кинотеатры в ТЦ "Пик" и ТРК "Лиговъ". Учитывая рост популярности онлайн-платформ с одной стороны и ограничения работы в офлайн-формате с другой, в 2022 году эксперты JLL прогнозируют продолжение волны закрытий кинотеатров и переоборудование их площадей под другой функционал", - отмечается в исследовании.