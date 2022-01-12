Суточный транзит российского газа через Украину сократился более чем вдвое

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Суточный транзит российского газа через территорию Украины сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в среду сообщила компания "Оператор ГТС Украины".

"Транзит газа из РФ в ЕС через Украину уменьшился более чем вдвое: 53 [млн] куб. м в сутки в этом году против 124 млн куб. м в сутки в аналогичном периоде в прошлом году", - говорится в Telegram-канале компании.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.