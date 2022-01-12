Saudi Aramco начнет поставки нефти в Польшу

ВАРШАВА, 12 января. /ТАСС/. Польский энергетический концерн Orlen подписал с крупнейшей в мире нефтяной компанией Saudi Aramco долгосрочный контракт на ежедневную поставку в Польшу 200-337 тыс. баррелей нефти. Об этом сообщается в среду в релизе польского концерна.

Кроме того, сообщает Orlen, Saudi Aramco купит 30-процентную долю в нефтеперерабатывающем предприятии компании Lotos в Гданьске. Эта сделка необходима для одобрения слияния Orlen и Lotos руководством ЕС, избыточные активы нужно было продать до 14 января.

80% принадлежащих Lotos автозаправочных станций (417 АЗС) продадут венгерскому концерну MOL. В свою очередь в собственность Orlen за около €229 млн перейдет 144 АЗС в Венгрии и 41 АЗС в Словакии.

Еврокомиссия одобрила слияние Lotos и Orlen при условии продажи части активов в ноябре. Решение об объединении этих государственных компаний было принято еще в 2018 году. Летом 2020 года Orlen заявила о планах слияния и с также государственной PGNiG, условия объединения компаний были согласованы с властями Польши весной 2021 года. Предполагается, что в результате Orlen Group сможет стать полноправным игроком в европейской энергетике, наряду с итальянской Eni и испанской Repsol.