Рослесинфорг в 2022 году впервые точно подсчитает лес на заброшенных сельхозземлях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза) в 2022 году впервые точно подсчитает деревья, которые выросли в последние десятилетия на заброшенных сельскохозяйственных землях. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минюст зарегистрировал новый порядок проведения государственной инвентаризации лесов. Впервые она будет проводиться на землях сельхозназначения, заросших лесом. По оценке Рослесинфорга, это около 50 млн гектаров или 3% территории страны. После проведения государственной инвентаризации можно будет назвать точную цифру. Ранее отдельный детальный учет этих лесов не велся", - говорится в сообщении.

В 2022 году Рослесинфорг обследует спорные леса в 27 регионах. В результате ведомство получит данные о том, где именно находятся леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, какую площадь они занимают, каков их общий запас и породный состав. В соответствии с рекомендациями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обследование таких лесов позволит полноценно их учитывать в лесоклиматической повестке, особенно при сокращении выбросов парниковых газов.

"Основной проблемой определения площади зарастания "сельхозки" лесом является то, что земельные участки сельхозназначения в большинстве своем не имеют установленных границ. Технологией работ по государственной инвентаризации лесов предусмотрено определение площади всех "сельскохозяйственных" лесов с помощью данных дистанционного зондирования Земли. После - данные, полученные со спутника, верифицируют с помощью непосредственного наземного обследования. В результате будет получена точная схема распределения лесов на землях сельхозназначения, информация об их возрасте, качестве и количестве. Далее выявленная растительность может быть переведена в леса для использования и проведения мероприятий по их охране, защите и воспроизводству", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, леса занимают 69% площади страны, сельскохозяйственные земли - около 22,2%, особо охраняемые природные территории - 2,9%, земли промышленности - 0,13%, населенные пункты занимают 1,2%.