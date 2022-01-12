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Более 1,3 тыс. предпринимателей Подмосковья получили поддержку региона в 2021 году

Общая сумма поддержки составила 4,8 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. предпринимателей Московской области получили финансовую поддержку со стороны правительства региона в 2021 году, общая сумма поддержки составила 4,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Для Подмосковья важно помочь максимально возможному количеству предпринимателей. В прошедшем году 1 353 предпринимателя Московской области стали получателями мер финансовой поддержки на общую сумму 4,8 млрд рублей. При этом в конце года было выделено дополнительное финансирование в размере 295 млн рублей, благодаря которому поддержку смогли получить еще 122 субъекта МСП", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она рассказала, что в прошлом году подмосковные самозанятые получили микрозаймы по льготной ставке в размере 4,3 млн рублей. Предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории отдаленных городских округов, предоставили микрофинансирование на общую сумму более 66 млн рублей под 1% годовых, а социальным предпринимателям - более 40 млн рублей по ставке 2%. Кроме того, более 230 представителей малого и среднего бизнеса смогли получить поддержку на общую сумму более 2,9 млрд рублей. Под поручительства, предоставленные Московским областным гарантийным фондом, предприниматели получили финансирование на общую сумму свыше 13,6 млрд рублей.

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