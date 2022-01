Патентный рынок США пережил крупнейшее за 10 лет падение

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Патентный рынок США пережил крупнейшее за последние 10 лет падение, в 2021 году активность американских и иностранных компаний снизилась на 7% по сравнению с 2020 годом, исключением стали лишь компании из Китая. Таковы данные исследования, проведенного IFI CLAIMS Patent Services, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе российского представительства компании.

IFI CLAIMS Patent Services опубликовала ежегодные рейтинги патентной активности американских и иностранных компаний, получавших в 2021 году патенты в США. IFI CLAIMS Patent Services является официальным источником первичных данных для Google Patents, крупнейших мировых патентных офисов, банков и технологических компаний.

"Самым заметным итогом года стало серьезное проседание кривой на графике патентной активности: в 2021 году Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) удовлетворило всего 327 тыс. 329 заявок, в "пандемийный" 2020 год эта цифра была больше - 352 тыс., спад составил порядка 7%", - отмечают в компании.

Патентная активность снизилась не только у американских компаний, но и у большинства иностранных. "Исключение - Китай с ростом на 10% - с 18 792 патентов в 2020 году до 20 679 в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как отмечает глава IFI CLAIMS Patent Services Майк Бейкрофт, слова которого приводятся в пресс-релизе, в 2021 году произошло самое резкое сокращение числа выданных патентов за последнее десятилетие - предыдущий подобный провал был в 2012 году. При этом Бейкрофт подчеркнул, что количество патентов является важным показателем рыночного успеха и благоприятной экономической ситуации.

"Располагая данными о патентных заявках и выданных охранных документах, легко определить рыночные тренды - в какой отрасли ставки наиболее высоки, какого рода технологии лучше всего продаются. Кроме того, стремление бизнеса регистрировать изобретения обычно свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и развитых правовых институтах государств", - сказал Бейкрофт.

Итоги рейтинга

По данным исследования IFI CLAIMS Patent Services, американский бизнес в целом лидирует на своем технологическом рынке со 150 801 патентом в 2021 году - это на 69% больше, чем у занявших второе место по активности японских предпринимателей (47 105 полученных в США патентов). Далее идут бизнесмены из Республики Корея (21 264 патента), Китая (20 679) и Германии (14 663).

"На фоне глобального снижения изобретательского энтузиазма сам перечень наиболее успешных сегментов американского рынка технологий изменился незначительно. Среди исследовательских направлений на первое место по числу патентов поднялся биокомпьютинг - подход в области искусственного интеллекта, использующий биологические теории и принципы. Стоит отметить, что с 2017 года биокомпьютинг вырос на 54%", - говорится в сообщении.

В лидерах роста на американском патентном рынке также агротехнологии (усовершенствование и создание новых сортов сои, кукурузы, томатов), электронные устройства для курения, машинное обучение, квантовые компьютеры.

В тройке компаний-лидеров на патентном рынке США те же компании, что и в последние пять лет: IBM (8 682 выданных патента в 2021 году), Samsung Electronics Co Ltd (6 366) и Canon (3 021). Четвертое и пятое места - у Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd (2 798 патентов) и Huawei (2 770), обе компании поднялись на четыре позиции по сравнению с рейтингом 2020 года.

"Тринадцать компаний нарастили свою патентную активность в ушедшем году. Пятерку лидеров возглавила Advanced New Technologies Co Ltd, увеличившая патентный портфель почти в восемь раз. Далее следуют Micron Technology, количество патентов которой выросло на 16,5%, Saudi Arabian Oil Co с ростом патентов на 28%, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd - на 33% и EMC IP Holding Co LLC - на 13,5%", - приводятся в пресс-релизе слова Бейкрофта.

Наибольший общий объем патентного портфеля в США, по данным исследования, у Samsung Electronics Co Ltd (90 416 патентов), далее идут Chinese Academy of Sciences (78 415), Midea Group Co Ltd (58 495), Huawei Investment and Holding Co Ltd (48 307) и China Petrochemical Corp (45 362).

Ужесточение экспертизы

Если сопоставить данные исследования IFI CLAIMS Patent Services о выданных в США патентах и сведения Ведомства по патентам и товарным знакам США об объеме поданных патентных заявок, то можно увидеть, что имеет место не падение творческой активности, а ужесточение подхода ведомства к экспертизе, рассказал ТАСС председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

Эксперт считает, что резкое снижение количества выданных в США в 2021 году патентов (7%) при незначительном снижении количества заявок (0,4%) позволяет говорить о тренде на "усиление" национальных патентов за счет более тщательной патентной экспертизы. По его мнению, необходимо также учитывать, что средний срок рассмотрения патентных заявок в США составляет около 23 месяцев, то есть в 2021 году в США одобрялись большей частью заявки, поданные еще в 2019 году, а именно тогда было подано наибольшее количество заявок за последние пять лет.

"С 2019 года аналогичную тенденцию мы можем рассмотреть и в деятельности российского патентного ведомства, когда количество отказов в выдаче патентов выросло в два раза по сравнению с предыдущим периодом. В 2020 году количество отказов Роспатента выросло еще на 20% при том, что существенного роста объема заявок не наблюдалось. Хотя, конечно, суммарный процент отказов в России пока составляет менее 20% и еще сильно отстает от американского, который приближается к 50%", - отметил Кричевский.

По его мнению, такая политика патентных ведомств коррелирует с трендом на усиление контроля корпораций над технологиями. Уровень монополизации в технологическом бизнесе продолжает расти: например, Huawei, Samsung, LG с большим отрывом лидируют в протоколах беспроводных сетей, IBM и Google создали большой задел в сфере квантовых вычислений, IBM и Microsoft - в технологиях машинного обучения. Во многом рост патентных портфелей крупных корпораций обеспечивается не столько собственными разработками, сколько сделками по приобретению технологических стартапов вместе с принадлежащими им патентами, отметил Кричевский.

"В данном случае бенефициарами политики ужесточения патентной экспертизы являются и владельцы больших патентных портфелей, и само государство. Для корпораций строгость и высокий уровень патентной экспертизы, прежде всего, означают качество приобретаемых ими активов. В то же время для государства это еще и вопрос защиты внутреннего рынка, ведь появление слабых "мусорных" патентов, в первую очередь, вредит добросовестным национальным производителям, которые вынуждены развиваться в условиях серьезных ограничений или даже становиться жертвами "патентных троллей", - считает эксперт.