Швейцария готова развивать сотрудничество с РФ в сельском хозяйстве

ЖЕНЕВА, 12 января. /ТАСС/. Швейцария намерена развивать двустороннее сотрудничество с Россией в сельскохозяйственной сфере. Об этом в среду сообщили в Национальном совете конфедерации.

"[Утвержденное органом] заявление о намерениях включает в себя три ключевые темы: [развитие] двусторонней торговли [в области сельского хозяйства], сотрудничество в сферах фитосанитарного контроля и ветеринарного дела", - отмечается в сообщении палаты парламента.

В национальном совете полагают, что подписание двустороннего соглашения о намерениях должно способствовать гармонизации сельскохозяйственных стандартов, которая позволит продукции обеих стран свободнее циркулировать на рынках друг друга. Швейцария также надеется решить вопросы, связанные с обеспечением защиты географических наименований своих продуктов на российской территории, а также доступа ее новых молочных и мясных производителей на рынок РФ.

По оценкам Национального совета, Россия занимает 6-е место в списке стран-импортеров швейцарских сельскохозяйственных товаров, ежегодный объем российского импорта оценивается в 250 млн швейцарских франков (около $271 млн).