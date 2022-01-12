Декабрь 2021 года стал рекордным по объему выданных россиянам кредитам

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Прошедший декабрь оказался рекордным по объему выданных населению России кредитов, общая сумма новых займов составила 1,38 трлн рублей. Такие данные представила аналитическая компания Frank RG.

"В декабре 2021 года в России зафиксирован абсолютный рекорд по выданным населению кредитам - 1,38 трлн рублей. Это выше, чем в апреле 2021 года (предыдущий рекорд), когда банки выдали 1,3 трлн рублей", - отмечается в опубликованном в среду исследовании Frank RG.

Всего, по данным аналитиков, в 2021 году банки выдали физическим лицам 14,1 трлн рублей кредитов (годом ранее этот показатель составлял 10,6 трлн рублей), прирост за год - 33,5%.

"Рекорд декабря объясняется довольно неожиданным ростом ипотечного кредитования. В декабре банки выдали кредитов на покупку жилья на 645 млрд рублей. Это на 27% выше, чем месяцем ранее. И это также рекорд 2021 года по ежемесячному объему выданных кредитов", - считают аналитики Frank RG.

По мнению проектного лидера Frank RG Артема Мосина, на резкий рост ипотечных кредитов повлияли желание людей начать новый год с новым жильем, традиционный период скидок и маркетинговых акций, а также опасения из-за роста ставок по кредитам. "Информационный шум о повышении ставки ЦБ и ставок банков подстегивал население успеть оформить ипотечный кредит", - считает Мосин, слова которого приводятся в исследовании.

Согласно оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов в 2021 году составил 5,76 трлн рублей. "Это выше наших предыдущих прогнозов: Frank RG прогнозировала объем выданной ипотеки в 2021 году на уровне 5,5 трлн рублей. Несмотря на сокращение объемов льготной ипотеки в середине года, общий объем выданных ипотечных кредитов за год вырос на 28%", - подчеркнули в компании.

При этом в минувшем году наибольшую долю рынка кредитования физических лиц - 49% - заняли кредиты наличными. "Всего население заняло в банках по этому виду кредитов 6,9 трлн рублей. Сильнее всего в 2021 году вырос рынок автокредитования - на 46%. Его доля, впрочем, составляет всего 8% рынка розничного кредитования", - отметили авторы исследования.