Регионы в 2021 году довели до получателей 99% федеральных субсидий

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские регионы довели до получателей 99% федеральных субсидий в сфере агропромышленного комплекса, что составляет 149,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. В 2021 году в субъекты Российской Федерации перечислено 151,5 млрд рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 149,9 млрд рублей, что составляет 99% от общего объема", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, лидерами среди субъектов России по этому показателю являются Республика Мордовия, Республика Алтай, Республика Крым, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Чеченская Республика, Приморский край, Ленинградская область, Орловская область, Курская область, Тамбовская область, Волгоградская область, Белгородская область, Мурманская область, Новгородская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.