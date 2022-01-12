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"Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Аты

"Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Аты - компания.

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Цена бензина в РФ с начала 2022 года по 10 января выросла на 0,4%
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