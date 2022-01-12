Просьбы о транзите белорусских удобрений будут оцениваться с позиций нацбезопасности Литвы

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Просьбы других компаний о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский морской порт калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий", в отношении которых действуют санкции США, будут оцениваться с позиций национальной безопасности Литвы. Об этом в среду сообщила госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), договор которой о транзите прекращает, согласно решению правительства, действовать с 1 февраля текущего года.

"Мы не являемся единственной компанией, которая может участвовать в железнодорожном транзите белорусских удобрений. Получив просьбу об этом, "Летувос гележинкеляй" будет консультироваться с государственными инстанциями, а также с координационной комиссии по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности", - приводятся в сообщении слова гендиректора Эгидиюса Лазаускаса.

В среду правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений. Однако, как отметил глава Минтранса Марюс Скуодис, эти перевозки могут перехватить около 10 предприятий, наиболее реальные возможности у двух из них. Как пояснила госкомпания, она обязана предоставить другим лицензированным железнодорожным перевозчикам возможность использовать свою инфраструктуру.

Несмотря на введенные 8 декабря Вашингтоном санкции против ОАО "Беларуськалий", транзит его продукции через Литву остановлен не был. Как поясняли в "Летувос гележинкеляй", компания получила от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

21 декабря координационная комиссия решила, что соглашение "Летувос гележинкеляй" с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. Договор между сторонами был подписан в 2018 году до 2023 года. Он предусматривает железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.