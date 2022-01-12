Премьер Молдавии назвала "нормальной ситуацией" долг перед "Газпромом" из-за роста цен

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица считает "нормальной ситуацией" задолженность перед "Газпромом" по оплате газа в январе, которая возникла из-за "роста цен на мировых рынках". Такое мнение она высказала на брифинге после заседания кабмина в среду.

"Задолженность за январь, спровоцированная ростом цен на мировых рынках при неизменности тарифов внутри Молдовы - это нормальная ситуация", - заявила Гаврилица. По ее словам, власти ведут переговоры с "Газпромом", чтобы добиться отсрочки январского платежа и избежать прекращения поставок газа.

"Мы заботимся, чтобы не была прервана подача газа, и должны использовать все коммерческие возможности, чтобы [газораспределительная компания] "Молдовагаз" могла вовремя оплатить поставки. Только после этого может вмешаться правительство", - сказала Гаврилица.

Предприятие "Молдовагаз" проинформировало в среду правительство о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок из-за невыполнения обязательств. Компания попросила обсудить с представителями "Газпрома" возможность отсрочки платежа. В этой ситуации власти рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа. Кроме того, министерство финансов изучит возможность налоговых каникул для "Молдовагаза", а это предприятие в свою очередь рассмотрит возможность получения коммерческого кредита.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Важным пунктом договоренностей была оплата Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре прошлого года республика просрочила платеж и получила предупреждение о возможном прекращении поставок. После этого представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что ситуация в будущем может повториться.

Как сообщил во вторник министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну, он обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату январского аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства. По его словам, до конца этой недели предприятие рассчитается за топливо, полученное в декабре прошлого года.