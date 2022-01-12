Предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии превысило нормы выброса диоксида азота

УФА, 12 января. /ТАСС/. Превышение нормативов выброса диоксида азота выявлено на предприятии "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии. Также завод осуществлял выброс загрязняющих веществ комплекса каталитического крекинга без получения соответствующего разрешения, сообщила пресс-служба Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в среду.

"По результатам лабораторных исследований выяснилось, что выбросы по диоксиду азота превышают нормативы, установленные соответствующим разрешением. Также было зафиксировано, что с 20.11.2021 по настоящее время выбросы загрязняющих веществ комплекса каталитического крекинга осуществляются в отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Также выявлено, что предприятие не рассчитало плату за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ установок производства водорода и эксплуатировало новые объекты капитального строительства без заключения Росприроднадзора. "По итогам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. В настоящее время ведется работа по привлечению юридического лица к административной ответственности", - добавили в ведомстве.

Проверка проводилась по поручению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, добавили в пресс-службе.

"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Предприятие осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производит бензин, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид.